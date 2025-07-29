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Гражданина Казахстана лишили свободы на 8 лет за убийство пенсионера из Самары

Это случилось в апреле 2023 года. 37-летний злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строго режима.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Это случилось в апреле 2023 года. 37-летний злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строго режима, сообщили в областном ГУ МВД.

В доме на улице Нижней Куйбышевского района Самары Насимжон Зикиров ограбил и убил кирпичом местного пенсионера. Последний был его работодателем. Ранее нанял для обустройства забора.

После убийства иностранец забрал у горожанина 200 тыс. рублей и покинул РФ. Позже правоохранители нашли труп, изъяли следы пальцев рук и поговорили со свидетелями. Выходца из-за рубежа объявили в международный розыск.

«Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры Российской Федерации, Министерство внутренних дел Республики Казахстан передало Зикирова нашей стране для привлечения к уголовной ответственности», — уточнили в региональном главке.

В итоге Куйбышевский районный суд лишил злоумышленника свободы на 8 лет.

Ранее в Самаре на супругов завели уголовное дело за угрозы убийством бывшей невестке.

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