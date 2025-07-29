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5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа в Воронеже

Трагедия произошла вчера, 28 июля, в Советском районе. Малышка выжила, сейчас она в больнице.

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О происшествии сообщили воронежские следователи. Правоохранители организовали по факту инцидента доследственную проверку. В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести травм девочки. Кроме того, следователи опрашивают свидетелей и устанавливают детали произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее ситуации решение.

Правоохранители в очередной раз попросили воронежцев быть внимательнее и не оставлять маленьких детей без присмотра, особенно в квартирах с открытыми окнами. Зачастую именно небрежность родителей становится причиной травмирования детей.