5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа в Воронеже

О происшествии сообщили воронежские следователи. Правоохранители организовали по факту инцидента доследственную проверку. В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести травм девочки. Кроме того, следователи опрашивают свидетелей и устанавливают детали произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее ситуации решение.
Правоохранители в очередной раз попросили воронежцев быть внимательнее и не оставлять маленьких детей без присмотра, особенно в квартирах с открытыми окнами. Зачастую именно небрежность родителей становится причиной травмирования детей.