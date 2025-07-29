Пожар в производственной компании в Алматинской области: есть погибший

Как сообщает пресс-служба ведомства, 28 июля в селе Туймебай, расположенном в Ащыбулакском сельском округе Илийского района Алматинской области, на территории по производству продуктов питания из птицы произошел пожар в столовой. На место происшествия незамедлительно направились спасатели ДЧС Алматинской области и Алматы.