Пожар в производственной компании в Алматинской области: есть погибший

Как сообщает пресс-служба ведомства, 28 июля в селе Туймебай, расположенном в Ащыбулакском сельском округе Илийского района Алматинской области, на территории по производству продуктов питания из птицы произошел пожар в столовой. На место происшествия незамедлительно направились спасатели ДЧС Алматинской области и Алматы.
«На момент прибытия первых подразделений выяснилось, что огонь распространился на значительную площадь. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мужчины», — сообщили в ДЧС региона.
Пожар полностью ликвидировали на площади порядка 450 квадратных метров. Пожарные не допустили распространения огня на близрасположенные строения. В настоящее время проводится расследование причин возгорания.
По данному факту отдел дознания ДЧС Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 292 УК РК. Всего в ликвидации пожара задействовали 42 человека личного состава и 14 единиц техники ДЧС Алматинской области и Алматы, воинской части № 55065, районного управления полиции, местных исполнительных органов и бригады скорой медицинской помощи.