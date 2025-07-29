Задержанный в Ростове-на-Дону агент Киева рассказал, где получил взрывчатку

«Я приехал в Россию в Санкт-Петербург. Он мне дал пакет с бомбами. Это надо подвезти в Ростов. В Ростов подвёз я. Когда в Ростове был, он сказал, одного военного надо убить. Я в Ростове эту сумку положил в квартиру», — сказал задержанный в видеоролике.