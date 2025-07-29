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Задержанный в Ростове-на-Дону агент Киева рассказал, где получил взрывчатку

Задержанный агент Киева признался, что получил взрывчатку в Петербурге.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Задержанный за подготовку к убийству российского военнослужащего агент Киева, являющийся уроженцем Центральной Азии, признался, что получил взрывчатку в Санкт-Петербурге, следует из видео ЦОС ФСБ.

ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Центральной Азии, по заданию Киева планировавшего взорвать военнослужащего Минобороны РФ в Ростове-на-Дону.

«Я приехал в Россию в Санкт-Петербург. Он мне дал пакет с бомбами. Это надо подвезти в Ростов. В Ростов подвёз я. Когда в Ростове был, он сказал, одного военного надо убить. Я в Ростове эту сумку положил в квартиру», — сказал задержанный в видеоролике.

Также в видео демонстрируется обнаруженный у задержанного в арендованной квартире инвентарь.

Ранее ФСБ сообщила о задержании уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. За рубежом его завербовали спецслужбы Украины, в Ростове-на-Дону он вёл разведку, чтобы в дальнейшем убить военнослужащего с помощью самодельного взрывного устройства. У задержанного изъяли СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, незаконному приобретению, а также изготовлению взрывных устройств.