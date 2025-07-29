18-летний житель Башкирии попался на покушении на сбыт наркотиков

В январе этого года, будучи еще несовершеннолетним, юноша через интернет договорился с поставщиком о сбыте наркотиков и получил от поставщика информацию о местонахождении наркотиков. Когда молодчик приехал в лес на территории СНТ «Журавушка» Иглинского района, его задержали полицейские. В тайнике они обнаружили почти 0,5 кг наркотиков синтетического происхождения. В квартире парня правоохранители изъяли 25 свертков с «синтетикой» весом больше 12 гр и 12 гр наркотиков в полимерной банке, которые он получил ранее от неустановленного лица.