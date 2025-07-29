18-летний житель Башкирии попался на покушении на сбыт наркотиков

Парень ответит за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
В январе этого года, будучи еще несовершеннолетним, юноша через интернет договорился с поставщиком о сбыте наркотиков и получил от поставщика информацию о местонахождении наркотиков. Когда молодчик приехал в лес на территории СНТ «Журавушка» Иглинского района, его задержали полицейские. В тайнике они обнаружили почти 0,5 кг наркотиков синтетического происхождения. В квартире парня правоохранители изъяли 25 свертков с «синтетикой» весом больше 12 гр и 12 гр наркотиков в полимерной банке, которые он получил ранее от неустановленного лица.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, оплату за свою преступную деятельность парень получал в криптовалюте и выводил на банковские счета. Всего он получил больше 100 тысяч рублей. Материалы дела направили для рассмотрения в суд.