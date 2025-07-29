«Получил отказ и ударил по голове»: в Иркутске разыскивают мужчину, который нанес травмы местной жительнице

В Иркутске разыскивают мужчину, который ударил женщину пакетом, в котором находился тяжелый предмет. Об инциденте в дежурную часть сообщила сама пострадавшая. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД, 51-летняя местная жительница рассказала, что утром в Свердловском районе на нее напал неизвестный.