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«Получил отказ и ударил по голове»: в Иркутске разыскивают мужчину, который нанес травмы местной жительнице

В Иркутске ищут мужчину, который ударил женщину тяжелым пакетом.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске разыскивают мужчину, который ударил женщину пакетом, в котором находился тяжелый предмет. Об инциденте в дежурную часть сообщила сама пострадавшая. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД, 51-летняя местная жительница рассказала, что утром в Свердловском районе на нее напал неизвестный.

— По словам пострадавшей, конфликт возник из-за ее отказа познакомиться с мужчиной, — прокомментировали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что мужчине на вид 50 лет, он лысый и худощавого телосложения. Его приметы зафиксировали камеры видеонаблюдения на остановке.

Правоохранители призывают нарушителя самому прийти в отдел полиции для дачи показаний. Если вам что-то известно о личности подозреваемого, вы можете сообщить от этом по номеру 102.