В Ростове начали проверку после гибели двоих подростков в реке Дон

В Ростове-на-Дону начали проверку после гибели двоих подростков. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По данным ведомства, вечером 28 июля трое ребят зашли в акваторию реки Дон в районе пляжа «Левобережный» и поплыли в зону, где купание запрещено. Через время пловцы из-за начали тонуть из-за сильного течения.
Одного из детей удалось спасти. Двое подростков 14 и 15 лет утонули, их тела нашли во время поисковых мероприятий.
— Следователь уже побывал на месте происшествия. Назначены экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение, — прокомментировали в СК.
Добавим, также проверку по факту трагедии начали сотрудники прокуратуры Ростовской области. Представители надзорного ведомства взяли на контроль работу следователей.
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