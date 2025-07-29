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В Ростове начали проверку после гибели двоих подростков в реке Дон

Представители СК и прокуратуры выясняют обстоятельства гибели двоих подростков в Ростове.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку после гибели двоих подростков. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По данным ведомства, вечером 28 июля трое ребят зашли в акваторию реки Дон в районе пляжа «Левобережный» и поплыли в зону, где купание запрещено. Через время пловцы из-за начали тонуть из-за сильного течения.

Одного из детей удалось спасти. Двое подростков 14 и 15 лет утонули, их тела нашли во время поисковых мероприятий.

— Следователь уже побывал на месте происшествия. Назначены экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение, — прокомментировали в СК.

Добавим, также проверку по факту трагедии начали сотрудники прокуратуры Ростовской области. Представители надзорного ведомства взяли на контроль работу следователей.

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