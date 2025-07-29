Дом сгорел в Шелеховском районе из-за водонагревателя

Причиной пожара стало короткое замыкание водонагревателя. 37-летний хозяин дома сообщил, что проснулся от запаха дыма, разбудил детей, вывел их на улицу и вернулся за документами. Огонь перекрыл ему путь к выходу, но мужчина выбрался из дома через окно.