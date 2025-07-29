Бывший казначей омского экс-губернатора Буркова отбывает наказание на Урале

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор бывшему замдиректора департамента имущественных отношений мэрии Евгению Кондратьеву и предпринимателю Геннадию Ушакову. Оба фигуранта дела входили в так называемую уральскую команду экс-губернатора Омской области Александра Буркова и были осуждены за коррупцию.
Согласно материалам дела, Кондратьев получил взятку в размере 970 тысяч рублей от Ушакова за предоставление помещений на Центральном рынке Омска компании ООО «Пинотаж». После получения денег чиновник приобрел автомобиль Volkswagen Passat. В марте текущего года суд приговорил Кондратьева к 5 годам колонии строгого режима, а Ушакова — к 4 годам аналогичного наказания. Оба осужденных также были оштрафованы на сумму взятки, а у Кондратьева конфисковали автомобиль. По требованию прокуратуры, сочтя приговор слишком мягким, суд дополнительно изъял у чиновника телефон Samsung S23 как инструмент совершения преступления.
Как сообщает издание «Уральский меридиан», оба осужденных в настоящее время находятся в одной из исправительных колоний Свердловской области. Портал раскрывает новые подробности о личности Геннадия Ушакова, которого называют «кошельком» бывшего губернатора Буркова. По информации источников, Ушаков был одним из основных спонсоров «партии Буркова» в Екатеринбурге и был привлечен в Омск для решения финансовых вопросов, включая управление «черной кассой» губернатора. Его супруга получила контроль над большинством нестационарных торговых объектов (НТО) в Омске, что могло стать причиной внимания правоохранительных органов и последующего уголовного преследования.
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