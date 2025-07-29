Бывший казначей омского экс-губернатора Буркова отбывает наказание на Урале

Как сообщает издание «Уральский меридиан», оба осужденных в настоящее время находятся в одной из исправительных колоний Свердловской области. Портал раскрывает новые подробности о личности Геннадия Ушакова, которого называют «кошельком» бывшего губернатора Буркова. По информации источников, Ушаков был одним из основных спонсоров «партии Буркова» в Екатеринбурге и был привлечен в Омск для решения финансовых вопросов, включая управление «черной кассой» губернатора. Его супруга получила контроль над большинством нестационарных торговых объектов (НТО) в Омске, что могло стать причиной внимания правоохранительных органов и последующего уголовного преследования.