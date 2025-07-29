Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи устанавливают причины столкновения катера с волноломом на Байкале

По окончанию проверки будет принято правовое решение.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

Следователи устанавливают причины и обстоятельства столкновения пассажирского катера с волноломом в Листвянке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального СУТ СК России.

В результате произошедшего пострадавших нет, разлива топлива не допущено.

Ранее агентство писало, что в Листвянке на Байкале катер «Фартовый-2» с пассажирами на борту во время рейса наехал на волнолом сегодня, 29 июля, около 11.00. Сотрудники прокуратуры разбираются в обстоятельствах происшествия с судном.