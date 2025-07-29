Следователи устанавливают причины столкновения катера с волноломом на Байкале

Ранее агентство писало, что в Листвянке на Байкале катер «Фартовый-2» с пассажирами на борту во время рейса наехал на волнолом сегодня, 29 июля, около 11.00. Сотрудники прокуратуры разбираются в обстоятельствах происшествия с судном.