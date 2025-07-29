В башкирском Стерлитамаке за рулем ВАЗ насмерть разбился 38-летний мужчина

В Стерлитамаке на улице Гоголя произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции Башкирии, 38-летний мужчина за рулем «Жигулей» потерял управлением над автомобилем и врезался в опору электропередач.
В ГАИ рассказали, что водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позднее скончался в реанимации. Также пострадал его 38-летний пассажир, который сейчас находится в медицинском учреждении.
Как выяснилось, погибший неоднократно привлекался за вождение в нетрезвом виде. В 2023 году суд приговорил его к девяти месяцам лишения свободы с одновременным лишением водительских прав на два года.
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