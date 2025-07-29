Мужчина зарезал знакомого после пьяной ссоры в Находке

В Находке по подозрению в убийстве задержан местный житель. По данным следствия, трагедия произошла в ночь с 27 на 28 июля на переулке Почтовом, где между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Один из участников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс оппоненту ножевое ранение в шею.