Мужчина зарезал знакомого после пьяной ссоры в Находке

В Находке по подозрению в убийстве задержан местный житель. По данным следствия, трагедия произошла в ночь с 27 на 28 июля на переулке Почтовом, где между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Один из участников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс оппоненту ножевое ранение в шею.
28-летний потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья. Подозреваемый, 1989 года рождения, после совершения преступления попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Находкинская городская прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным.
По ходатайству следствия и при поддержке прокурора суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Напомним, в Находке арестован местный житель, обвиняемый в убийстве.
Инцидент произошёл 19 июля на одной из улиц города — в результате ссоры мужчина нанёс противнику несколько ножевых ранений в грудную клетку и живот.