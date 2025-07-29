В Самарской области полиция изъяла сапоги у любителя раков

Как выяснилось, мужчина разместил четыре раколовки на участке реки возле села Кашпир, что в Приволжском районе.
Спустя шесть дней он вернулся, чтобы собрать свой улов, который составил 37 раков. Однако в момент извлечения добычи он был задержан сотрудниками транспортной полиции.
У браконьера были конфискованы многоразовые ловушки, сапоги и пластиковая емкость. Отловленные раки были немедленно возвращены в привычную среду обитания.
По расчетам сотрудников транспортной полиции, противозаконная добыча нанесла вред экологическому равновесию и природным ресурсам Самарской области, оцениваемый в сумму, превышающую 8510 рублей.
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