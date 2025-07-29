В Каменском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар на 25 га

В Каменском районе Ростовской области ликвидировали ландшафтный пожар на площади в 25 га. Об этом 29 июля информирует пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.
Напомним, о возгорании древесно-кустарниковых насаждений стало известно вчера, 28 июля. Изначально сообщалось о горении на 10 га, потом площадь пожара увеличилась до 25 га.
В тушении участвовали более 70 специалистов, использовали свыше 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС. На очаги пламени было совершено 14 сбросов воды общим объемом 28 тонн.
Полностью ландшафтный пожар потушили к 10 утра 29 июля.
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