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В Каменском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар на 25 га

Ландшафтный пожар в Каменском районе Дона полностью потушили.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Ростовской области ликвидировали ландшафтный пожар на площади в 25 га. Об этом 29 июля информирует пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.

Напомним, о возгорании древесно-кустарниковых насаждений стало известно вчера, 28 июля. Изначально сообщалось о горении на 10 га, потом площадь пожара увеличилась до 25 га.

В тушении участвовали более 70 специалистов, использовали свыше 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС. На очаги пламени было совершено 14 сбросов воды общим объемом 28 тонн.

Полностью ландшафтный пожар потушили к 10 утра 29 июля.

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