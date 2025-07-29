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В Керчи мужчину обвиняют в распространении фейков об армии России

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. В Керчи местный житель объявлен в розыск за распространение ложных сведений о действиях Вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации, сообщает прокуратура Крыма.

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По данным следствия, фигурант разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую недостоверные сведения, дискредитирующие действия российской армии.

«В ходе проведенного обыска в квартире обвиняемого было обнаружено наркотическое средство каннабис, которое последний хранил для личного потребления», — добавили в прокуратуре.

От правоохранителей мужчина скрылся, его объявили в розыск. Уголовное дело будет рассматриваться Керченским городским судом заочно.

Ранее сообщалось, что 23-летний житель Севастополя задержан по обвинению в участии в международной террористической организации.