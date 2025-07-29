В Керчи мужчину обвиняют в распространении фейков об армии России

По данным следствия, фигурант разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую недостоверные сведения, дискредитирующие действия российской армии.
«В ходе проведенного обыска в квартире обвиняемого было обнаружено наркотическое средство каннабис, которое последний хранил для личного потребления», — добавили в прокуратуре.
От правоохранителей мужчина скрылся, его объявили в розыск. Уголовное дело будет рассматриваться Керченским городским судом заочно.
Ранее сообщалось, что 23-летний житель Севастополя задержан по обвинению в участии в международной террористической организации.