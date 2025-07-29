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Массовое ДТП с четырьмя авто случилось на Партизанском проспекте в Минске

В Минске на Партизанском проспекте столкнулись четыре автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с четырьмя авто случилось на Партизанском проспекте в Минске 29 июля. Об этом проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 29 июля, во вторник, примерно в 07.20 неподалеку от здания № 115, расположенного по Партизанскому проспекту, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись четыре легковых автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про авто Audi, Geely, две машины Lada. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, что два человека погибли в жутком ДТП с опрокинувшимся авто Citroen под Копылем.

Тем временем авиакомпания «Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и обратно.