Жительница Красноярского края отдала аферисту больше миллиона за освобождение сына из тюрьмы

67-летняя женщина рассказала, что весной ей позвонил знакомый ее сына, находящегося в местах лишения свободы, и предложил оказать помощь в его освобождении. За сокращение срока тюремного заключения он попросил сначала 650 тысяч рублей, а потом — еще 740 тысяч рублей. Пенсионерка поверила и перечислила обе суммы на счет банковской карты. Однако потом она узнала, что договоренности не выполняются, а деньги потрачены.