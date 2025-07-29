Жительница Красноярского края отдала аферисту больше миллиона за освобождение сына из тюрьмы

В Красноярском крае полицейские помогли пенсионерке из Зеленогорска вернуть похищенные обманным путем 1 миллион 390 тысяч рублей.
67-летняя женщина рассказала, что весной ей позвонил знакомый ее сына, находящегося в местах лишения свободы, и предложил оказать помощь в его освобождении. За сокращение срока тюремного заключения он попросил сначала 650 тысяч рублей, а потом — еще 740 тысяч рублей. Пенсионерка поверила и перечислила обе суммы на счет банковской карты. Однако потом она узнала, что договоренности не выполняются, а деньги потрачены.
Поняв, что ее обманули, женщина обратилась к правоохранителям, которые возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и задержали по подозрению в преступлении ранее судимого 38-летнего жителя Абакана.
«Ущерб злоумышленник возместил полностью, сотрудники полиции вернули пенсионерке похищенные у нее деньги», — рассказали в ГУ МВД.
Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.