Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярского края отдала аферисту больше миллиона за освобождение сына из тюрьмы

В Красноярском крае полицейские помогли пенсионерке из Зеленогорска вернуть похищенные обманным путем 1 миллион 390 тысяч рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

В Красноярском крае полицейские помогли пенсионерке из Зеленогорска вернуть похищенные обманным путем 1 миллион 390 тысяч рублей.

67-летняя женщина рассказала, что весной ей позвонил знакомый ее сына, находящегося в местах лишения свободы, и предложил оказать помощь в его освобождении. За сокращение срока тюремного заключения он попросил сначала 650 тысяч рублей, а потом — еще 740 тысяч рублей. Пенсионерка поверила и перечислила обе суммы на счет банковской карты. Однако потом она узнала, что договоренности не выполняются, а деньги потрачены.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась к правоохранителям, которые возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и задержали по подозрению в преступлении ранее судимого 38-летнего жителя Абакана.

«Ущерб злоумышленник возместил полностью, сотрудники полиции вернули пенсионерке похищенные у нее деньги», — рассказали в ГУ МВД.

Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.