В Иркутске водитель УАЗ протаранил 10 припаркованных автомобилей

Серия инцидентов произошла на территории Свердловского округа столицы Приангарья в ночь на 28 июля. Между 22 и 23 часами УАЗ столкнулся с припаркованными Audi Q3, Volkswagen Tiguan, Geely Atlas, Toyota Premio и Vista, четырьмя автомобилями Nissan — Qashgai, Juke, Wingroad, Tiida — и другим автомобилем УАЗ.
Люди в этой череде дорожных происшествий не пострадали, уточнили в областном главке полиции.
После вереницы столкновений водитель скрылся, однако полицейские вычислили его — это 43-летний горожанин. У него зафиксированы признаки опьянения, хотя виновник дорожной аварии не очень убедительно утверждает, что находился вроде бы в трезвом состоянии.
Мировой судья на шесть лет лишил водителя права управления транспортом.