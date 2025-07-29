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В Иркутске водитель УАЗ протаранил 10 припаркованных автомобилей

Внедорожник под управлением жителя Иркутска в течение 20 минут поочередно врезался в девять иномарок и один отечественный автомобиль.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Росгвардия

Серия инцидентов произошла на территории Свердловского округа столицы Приангарья в ночь на 28 июля. Между 22 и 23 часами УАЗ столкнулся с припаркованными Audi Q3, Volkswagen Tiguan, Geely Atlas, Toyota Premio и Vista, четырьмя автомобилями Nissan — Qashgai, Juke, Wingroad, Tiida — и другим автомобилем УАЗ.

Люди в этой череде дорожных происшествий не пострадали, уточнили в областном главке полиции.

После вереницы столкновений водитель скрылся, однако полицейские вычислили его — это 43-летний горожанин. У него зафиксированы признаки опьянения, хотя виновник дорожной аварии не очень убедительно утверждает, что находился вроде бы в трезвом состоянии.

Мировой судья на шесть лет лишил водителя права управления транспортом.