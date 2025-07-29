Южноуральцев начали обманывать под видом курьеров службы доставки маркетплейсов

Своим жертвам неизвестные звонят от имени курьеров, которые доставляют заказы с маркетплейсов на дом. Не теряются мошенники, если даже слышат, что человек ничего не заказывал и не ждет доставки. В этом случае ему говорят про «подарок» от родственников или знакомых, при этом от кого именно, не уточняют.