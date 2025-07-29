Южноуральцев начали обманывать под видом курьеров службы доставки маркетплейсов

Теперь в арсенале злоумышленников новая схема. Ее уже опробовали на женщине из Катав-Ивановска.
Своим жертвам неизвестные звонят от имени курьеров, которые доставляют заказы с маркетплейсов на дом. Не теряются мошенники, если даже слышат, что человек ничего не заказывал и не ждет доставки. В этом случае ему говорят про «подарок» от родственников или знакомых, при этом от кого именно, не уточняют.
На такую схему попалась жительница Катав-Ивановска. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 68-летняя женщина не заподозрила обмана, так как ранее заказала кофемашину и ждала, когда она придет. Поэтому предложению «курьера» о доставке «до двери» не удивилась.
«В процессе разговора мошенник попросил у нее код из SMS, который она не задумываясь продиктовала», — добавили в областном главке.
Дальше все пошло по известному сценарию: ей звонили «сотрудники правоохранительных органов», говорили о взломанном аккаунте Госуслуг, угрожали уголовным наказанием, якобы та занимается финансированием «недружественной страны».
Приемы психологического давления сработали безотказно: женщина перевела мошенникам 350 тысяч рублей.