В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие

«29 июля 2025 года с территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе города Волгограда, госпитализировано четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести. …По предварительным данным, отбывающие наказание лица пострадали в процессе трудовой деятельности. Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошёл хлопок газового баллона с последующим воспламенением», — сообщили в СК.