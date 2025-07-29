В волгоградской колонии прогремел взрыв, есть пострадавшие

ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Четверо заключенных пострадали от взрыва газового баллона с последующим воспламенением в исправительной колонии Волгограда, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
«29 июля 2025 года с территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе города Волгограда, госпитализировано четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести. …По предварительным данным, отбывающие наказание лица пострадали в процессе трудовой деятельности. Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошёл хлопок газового баллона с последующим воспламенением», — сообщили в СК.
По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительным данным, взорвался баллон с пропаном при проведении строительных работ, у пострадавших ожоги и механические травмы.