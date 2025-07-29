16-летнего новосибирца задержали за кражу телефона в киоске

В Октябрьском районе Новосибирска полиция раскрыла грабеж в киоске с техникой. 19 июля злоумышленник похитил телефон стоимостью более 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.
«Сотрудники полиции отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения. Ориентировка на подозреваемого была направлена всем наружным нарядам. Через несколько дней сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на гражданина, подходящего под описание. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Задержанным оказался 16-летний подросток, ранее судимый за угон. Похищенный телефон он продал, а вырученные деньги потратил на себя.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается.