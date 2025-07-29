16-летнего новосибирца задержали за кражу телефона в киоске

«Сотрудники полиции отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения. Ориентировка на подозреваемого была направлена всем наружным нарядам. Через несколько дней сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на гражданина, подходящего под описание. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе ведомства.