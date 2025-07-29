Минобороны Беларуси: над Минском сбит неопознанный беспилотник

Министерство обороны Беларуси сообщает, что в ночь на 29 июля над Минском был сбит беспилотник. По данным ведомства, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в районе улицы Матусевича. Пострадавших нет.
Неопознанный БПЛА, нарушивший воздушное пространство, был обнаружен дежурными силами ПВО около 2 часов ночи.
«В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 02:33 БПЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича г. Минска», — говорится в официальном заявлении.
В ведомстве добавили, что по факту инцидента проводится проверка и принимаются дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством. Ситуация находится на личном контроле президента республики Александра Лукашенко.