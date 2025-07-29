В Новосибирском водохранилище ищут тело утонувшего сапбордиста. Инцидент произошел в районе старого Бердска. Об этом КП-Новосибирск рассказал глава управления гражданской защиты Бердска Валерий Ольков.
По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что мужчина почувствовал себя плохо.
— Он плавал примерно в 100 метрах от берега. Спасательного жилета на нем не было. К доске он не был привязан. Видимо, стало плохо, упал и захлебнулся, — рассказал Ольков.
Тело погибшего пока не найдено. Специалисты продолжают поиск.