На место взрыва в волгоградскую ИК-9 выехали представители СК

«29 июля с территории исправительной колонии госпитализировано четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести. По предварительным данным, они пострадали во время трудовой деятельности», — уточняет представитель ведомства Наталия Рудник.
Хлопок газового баллона случился в одном из хозяйственных блоков, вспыхнул огонь.
«В настоящее время на месте происшествия работает следственно оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», — дополняют в СУ СК по Волгоградской области.
Уточняется, кто может быть виновен в нарушение требований охраны труда, в результате чего тяжкий вред здоровью причинен сразу четырем пострадавшим.
В УФСИН по Волгоградской области ситуацию не комментируют.