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На место взрыва в волгоградскую ИК-9 выехали представители СК

Волгоградский Следком организовал проверку после взрыва, случившегося на территории ИК-9 в Тракторозаводском районе областного центра.

Источник: РИА "Новости"

«29 июля с территории исправительной колонии госпитализировано четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести. По предварительным данным, они пострадали во время трудовой деятельности», — уточняет представитель ведомства Наталия Рудник.

Хлопок газового баллона случился в одном из хозяйственных блоков, вспыхнул огонь.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», — дополняют в СУ СК по Волгоградской области.

Уточняется, кто может быть виновен в нарушение требований охраны труда, в результате чего тяжкий вред здоровью причинен сразу четырем пострадавшим.

В УФСИН по Волгоградской области ситуацию не комментируют.