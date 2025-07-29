Улица Комкова в Омске превратилась в маленькую Венецию

Улица Комкова в Омске уже вторую неделю затоплена. Омичи опубликовали фотографии в соцсетях, в надежде, что власти обратят внимание на эту проблему. Реакция поступила оперативно.
«Специалисты сейчас занимаются подготовкой документов для выдачи официального предписания. Согласно требованиям, нарушения правил благоустройства города должны быть устранены в течение 10 дней с момента получения предписания», — прокомментировали ситуацию в микрорайоне представители администрации Омска.
Добавим, что за нарушения, связанные с эксплуатацией сетей и благоустройством территории, предусмотрена административная ответственность. Санкции могут составить от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 80 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
В случае, если собственник сетей не выполнит предписание в установленный срок, помимо штрафа, может быть инициирован принудительный порядок устранения нарушений за счет средств нарушителя.
Ранее мы писали, что суд обязал расселить омичей из смертельно опасного дома.