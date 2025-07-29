Улица Комкова в Омске превратилась в маленькую Венецию

Добавим, что за нарушения, связанные с эксплуатацией сетей и благоустройством территории, предусмотрена административная ответственность. Санкции могут составить от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 80 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.