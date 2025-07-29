Цены в Башкирии растут медленнее, чем в среднем по России

Годовая инфляция в Башкирии составила 9,22% против 9,4% в среднем по РФ. Это следует из отчета Центробанка. Месячный прирост цен оказался на уровне 0,37%.
Лидерами роста стали услуги (+0,96%), тогда как продукты питания подорожали лишь на 0,39%. При этом непродовольственные товары продолжили дешеветь (-0,13%).
Несмотря на положительную динамику, инфляция в регионе пока не достигла целевого показателя ЦБ в 4%, к которому планируют выйти к 2026 году.
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