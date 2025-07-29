Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены в Башкирии растут медленнее, чем в среднем по России

Инфляция в Башкирии оказалась ниже среднероссийского уровня.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Годовая инфляция в Башкирии составила 9,22% против 9,4% в среднем по РФ. Это следует из отчета Центробанка. Месячный прирост цен оказался на уровне 0,37%.

Лидерами роста стали услуги (+0,96%), тогда как продукты питания подорожали лишь на 0,39%. При этом непродовольственные товары продолжили дешеветь (-0,13%).

Несмотря на положительную динамику, инфляция в регионе пока не достигла целевого показателя ЦБ в 4%, к которому планируют выйти к 2026 году.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.