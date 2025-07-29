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Экс-специалиста военного представительства обвинили во взяточничестве

СК возбудил дело против экс-специалиста военного представительства Меньшикова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Экс-специалист военного представительства Андрей Меньшиков обвиняется в получении взяток на 7,5 миллиона рублей от гендиректора АО «ВНИТИ ЭМ» Сергея Турусова, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России.

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2013—2023 годы при выполнении гособоронзаказа Минобороны России с АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Меньшикова.

Отмечается, что в 2014—2020 годы Меньшиков получил взятку более 7,5 миллиона от гендиректора АО «ВНИТИ ЭМ» Сергея Турусова за общее покровительство при контроле за исполнением контрактов.