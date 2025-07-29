Экс-специалиста военного представительства обвинили во взяточничестве

По данным следствия, в 2013—2023 годы при выполнении гособоронзаказа Минобороны России с АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Меньшикова.