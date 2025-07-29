В Ростовской области завели дело после массового ДТП с погибшими и пострадавшими

В Ростовской области после ДТП с четырьмя погибшими и шестью пострадавшими возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, следствие по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть по неосторожности (ч. 5 ст. 264 УК РФ) завели в ГСУ ГУ МВД России по региону.
— Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Следователи изучают записи видеорегистраторов, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводятся автотехнические экспертизы, — уточнили в Госавтоинспекции.
Напомним, авария произошла около 1:30 ночи на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Предварительно, водитель грузовика «Мерседес Актрос» с полуприцепом-цистерной двигался в сторону Ростова-на-Дону и в какой-то момент наехал на барьерное ограждение. После этого автомобиль опрокинулся, миновал центральное межбарьерное ограждение и оказался на встречной полосе. Затем произошло столкновение с автомобилями «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста».
На месте происшествия погибли водитель грузовика, водитель «Фольксваген» и его два пассажира, в том числе несовершеннолетний. В больницу Шахт попали водитель «Пежо Боксер», водитель «Лада Веста» и его четыре пассажира автомобиля, среди которых было двое несовершеннолетних.
После этого дорога была перекрыта в направлении с юга на север. К этому моменту в районе ДТП организовано реверсивное движение.
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