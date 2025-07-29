Прокуратура требует ужесточить приговор челябинскому бизнесмену Сребрянскому

«После изучения приговоров в прокуратуре района установлено, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, решение о переквалификации действий осужденных не обоснованно, постановленные приговоры несправедливы. В связи с этим государственным обвинителем внесены апелляционные представления с указанием на неверную квалификацию действий осужденного и необоснованное освобождение от уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
После почти четырехлетнего расследования первоначальное обвинение в мошенничестве было переквалифицировано на более мягкое — причинение имущественного ущерба путем обмана. Суд признал Сребрянского виновным, назначил 2,5 года колонии-поселения, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности.
Дело Сребрянского было возбуждено в 2019 году после проверок строек, инициированных губернатором. Следствие полагало, что через аффилированные фирмы были похищены средства дольщиков минимум семи многоквартирных домов.