Прокуратура требует ужесточить приговор челябинскому бизнесмену Сребрянскому

«После изучения приговоров в прокуратуре района установлено, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, решение о переквалификации действий осужденных не обоснованно, постановленные приговоры несправедливы. В связи с этим государственным обвинителем внесены апелляционные представления с указанием на неверную квалификацию действий осужденного и необоснованное освобождение от уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.