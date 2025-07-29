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СГБ разоблачила взяточников в госорганах Ташкента и областей

Служба государственной безопасности выявила случаи взяточничества в трех областях Узбекистана. Так, в Ташкенте глава Центра социальной адаптации при хокимияте Мирабадского района был задержан при получении $1,2 тыс. За эти деньги он пообещал оформить паспорт и прописку для человека без гражданства.

Также в Наманганской области главный специалист инспекции по контролю в сфере строительства потребовал $30 тыс. за пересмотр в суде дела заключенного. Его задержали при получении части суммы — $10 тыс. Выяснилось, что он уже был судим за мошенничество.

Также в Намангане задержан директор частной фирмы, который обещал через знакомых в налоговой снизить долг предпринимателя с 783 млн до 141 млн сумов. Он получил за это $4,4 тыс. Позже был задержан и сотрудник налоговой, который принял эти деньги.

В Карши госисполнитель потребовал $1 тыс. за снятие запрета с автомобиля должника. Деньги он получил через посредника — главу фермерского хозяйства. Его также задержали.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.