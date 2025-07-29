СГБ разоблачила взяточников в госорганах Ташкента и областей

Также в Наманганской области главный специалист инспекции по контролю в сфере строительства потребовал $30 тыс. за пересмотр в суде дела заключенного. Его задержали при получении части суммы — $10 тыс. Выяснилось, что он уже был судим за мошенничество.
Также в Намангане задержан директор частной фирмы, который обещал через знакомых в налоговой снизить долг предпринимателя с 783 млн до 141 млн сумов. Он получил за это $4,4 тыс. Позже был задержан и сотрудник налоговой, который принял эти деньги.
В Карши госисполнитель потребовал $1 тыс. за снятие запрета с автомобиля должника. Деньги он получил через посредника — главу фермерского хозяйства. Его также задержали.
По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.