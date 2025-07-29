В Самаре 7-летний мальчик прятался в ветклинике из-за жестоких родителей

По ее словам, впервые ребенок появился там 14 июля с синяками и ссадинами на теле. Сотрудники узнали, что родители систематически бьют сына и лишают его еды. Спустя несколько дней история повторилась: отец пришел за мальчиком в клинику, вел себя агрессивно и силой увел ребенка.