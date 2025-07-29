В Самаре 7-летний мальчик прятался в ветклинике из-за жестоких родителей

В Самаре семилетний мальчик неоднократно скрывался от родителей в ветеринарной клинике, прося защиты. Об этом «КП-Самара» сообщила сотрудница заведения Татьяна Давыдкина.
По ее словам, впервые ребенок появился там 14 июля с синяками и ссадинами на теле. Сотрудники узнали, что родители систематически бьют сына и лишают его еды. Спустя несколько дней история повторилась: отец пришел за мальчиком в клинику, вел себя агрессивно и силой увел ребенка.
Давыдкина рассказала, что позже мальчик снова вернулся в тяжелом состоянии — с высоким давлением и учащенным пульсом. Работники вызвали полицию, опасаясь за его жизнь. Однако сотрудники ПДН доставили ребенка обратно в семью, несмотря на известные жалобы на родителей.
Семья официально признана находящейся в трудной жизненной ситуации, однако, по данным властей, оснований для лишения родительских прав пока нет. На мать ребенка составлен протокол за неисполнение обязанностей.
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