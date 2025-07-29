Комплекс мер по устранению сибирской язвы установили в Нижегородской области

План по устранению сибирской язвы утвердили в Нижегородской области. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правовых актов 28 июля.
Напомним, в селе Кекино Воротынского округа установили карантин по сибирской язве. Там от заболевания погибли несколько коз.
В план по ликвидации заболевания вошли проведение дезинсекции помещений для содержания восприимчивых животных, уничтожение молока, которое получено от больных животных, изоляция больного скота, обеззараживание почвы на месте падежа животных.
Кроме того, на время карантина были установлены два контрольно-пропускных поста с камерами для обработки одежды.