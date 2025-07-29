В Самарской области 42-летний мужчина осужден за мошенничество с соцвыплатами

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).
Следствие установило, что мужчина в 2015 году незаконно получил статус инвалида III группы, предоставив в Бюро медико-социальной экспертизы подложные документы. На основании этих данных Социальный фонд России назначил ему пенсию по инвалидности и ежемесячные выплаты.
За 10 лет (с августа 2015 по май 2025 года) сумма ущерба государству превысила 1,1 млн рублей. На этапе расследования обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.
С учетом позиции прокуратуры и смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.