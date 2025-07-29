В Самарской области 42-летний мужчина осужден за мошенничество с соцвыплатами

Следствие установило, что мужчина в 2015 году незаконно получил статус инвалида III группы, предоставив в Бюро медико-социальной экспертизы подложные документы. На основании этих данных Социальный фонд России назначил ему пенсию по инвалидности и ежемесячные выплаты.