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Четыре человека пострадали при взрыве в волгоградской колонии

В Волгоградской колонии № 9 произошел взрыв газового баллона. Четыре человека получили ожоги и были госпитализированы. СК выясняет обстоятельства случившегося.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В исправительной колонии № 9 в Волгограде произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо заключенных. Все они госпитализированы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В региональном управлении СК подтвердили информацию о ЧП. По версии следствия, причиной стал взрыв газового баллона в хозяйственном блоке, где работали осужденные. В результате возникшего пожара они получили ожоги.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по статье о нарушении требований охраны труда. Сейчас в колонии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.