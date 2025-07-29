Казахстанка едва не потеряла ногу в Таиланде из-за морского ежа

«Была лютая истерика. Смотрю на ногу, а она вся в крови и очень много черных пятен. Боль адская, ощущения были, будто 40 пчел ужалило в ногу. Я тайцам на повторе задаю только один вопрос “Это смертельно?”. Гид говорит: “Ноу, итс окей, гуд”, и показывает мне фото морского ежа. Оказалось, на кораллах был еж и я его задела ногой. Все случилось за доли секунды», — добавила туристка.