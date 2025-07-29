Казахстанка едва не потеряла ногу в Таиланде из-за морского ежа

Туристы в Таиланде все чаще жалуются на ожоги медуз и яд морских ежей. Пользовательница Threads из Казахстана рассказала, что плавала между скалами в бухте под присмотром гида.
«Плаваю пару минут на глубине 4,5 метра и чувствую резкую жгучую боль в левой ноге. Боль была адская, будто в кипяченое масло окунули ногу. Я под водой не понимаю, что это такое меня укусило. Страшно, убьет ли это меня? Эти секунды в воде казались вечностью», — написала пользовательница Threads под ником @dinara.ozine.
Тайцы быстро подняли девушку на катер, так как она кричала и плакала от боли.
«Была лютая истерика. Смотрю на ногу, а она вся в крови и очень много черных пятен. Боль адская, ощущения были, будто 40 пчел ужалило в ногу. Я тайцам на повторе задаю только один вопрос “Это смертельно?”. Гид говорит: “Ноу, итс окей, гуд”, и показывает мне фото морского ежа. Оказалось, на кораллах был еж и я его задела ногой. Все случилось за доли секунды», — добавила туристка.
После происшествия девушке быстро обработали ногу и дали таблетки, но не удалили остатки игл.
«Сказали, что это не страшно и иголки сами рассосутся. Весь оставшийся отдых я хромала, были сильные судороги и иголки никуда сами не ушли. По прилете домой я еще месяц не могла нормально ходить. Иголки пришлось доставать самим. Прошло полгода, а боль и судороги моментами все еще есть», — призналась казахстанка.
Комментаторы под постом подчеркнули, что плавать в Таиланде нужно строго в аквашузах, чтобы случайно не наступить на кораллы и морских ежей.
Многие также советуют обрабатывать раны уксусом с лимонным соком. Местные жители знают, что это снимает боль и отек даже после яда медуз.
Столкнуться с морскими ежами, ядовитыми медузами и острыми кораллами можно не только в Таиланде, но и во Вьетнаме, предупреждают опытные туристы.
Если иглы морского ежа мелкие и неглубокие, их можно извлечь самостоятельно стерильным пинцетом. Затем хорошо обработать ногу антисептиком и наложить компресс с уксусом на рану.
Но если иглы вошли слишком глубоко, извлекать их самостоятельно нельзя. Это может привести к перелому игл и более серьезным проблемам. Опытные туристы советуют обращаться сразу к врачам по медицинской страховке.