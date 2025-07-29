Собака покусала восьмилетнего мальчика в Хабаровске

Вечером 26 июля в Хабаровске собака напала на ребенка у одного из магазинов. Пострадавшему мальчику восемь лет. Его доставили в больницу для обследования. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«ЧП произошло около магазина на улице Нагорной. По предварительным данным, у собаки есть владелец. Животное находилось на улице без присмотра», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура Индустриального района города проводит проверку. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Особое внимание уделено вопросу привлечения хозяина собаки к ответственности за нарушение правил содержания животных.
Также прокуратура рассматривает возможность подачи иска к владельцу питомца о компенсации морального вреда.