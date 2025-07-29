Калининградка пойдет под суд за убийство сожителя

В процессе работы над делом были собраны весомые доказательства: опрошены свидетели, проведены различные экспертизы, в том числе судебно-медицинские. Следствие пришло к выводу о виновности женщины. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит наказание по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство, рассказали в СУ СК РФ по Калининградской области.