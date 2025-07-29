Калининградка пойдет под суд за убийство сожителя

Расследование проводилось следственным отделом по Московскому району.
Преступление было совершено вечером 6 августа 2024 года в квартире на улице Коммунистической. Как установило следствие, между сожителями вспыхнул конфликт. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемая нанесла мужчине ножевое ранение в область живота.
Пострадавший, 39-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм. Следователи провели тщательное расследование происшествия.
В процессе работы над делом были собраны весомые доказательства: опрошены свидетели, проведены различные экспертизы, в том числе судебно-медицинские. Следствие пришло к выводу о виновности женщины. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит наказание по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство, рассказали в СУ СК РФ по Калининградской области.