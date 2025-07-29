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Калининградка пойдет под суд за убийство сожителя

Завершилось следствие по делу 52-летней калининградки, которую обвиняют в убийстве своего сожителя.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Kaliningradnews

Расследование проводилось следственным отделом по Московскому району.

Преступление было совершено вечером 6 августа 2024 года в квартире на улице Коммунистической. Как установило следствие, между сожителями вспыхнул конфликт. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемая нанесла мужчине ножевое ранение в область живота.

Пострадавший, 39-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм. Следователи провели тщательное расследование происшествия.

В процессе работы над делом были собраны весомые доказательства: опрошены свидетели, проведены различные экспертизы, в том числе судебно-медицинские. Следствие пришло к выводу о виновности женщины. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит наказание по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство, рассказали в СУ СК РФ по Калининградской области.