Питбайк и «Калина» столкнулись в Самарской области утром 29 июля

В аварии пострадал один человек. Подробностями ДТП в Сергиевском районе губернии поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники ведомства получили информацию во вторник в 10:14. В муниципальном центре столкнулись питбайк и «Калина». Медпомощь потребовалась водителю двухколесного транспорта.
Помимо медиков, на месте происшествия работали правоохранители и специалисты 109-й пожарно-спасательной части. Последние отключили систему электропитания отечественной легковушки.
А в Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой 48-летняя женщина на Kia Sportage влетела в трамвай.
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