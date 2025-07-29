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Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенников

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана в очередной раз предупреждает и напоминает, что мошенники используют различные психологические приемы, чтобы ввести граждан в заблуждение и получить доступ к их деньгам и личным данным, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

К сожалению, в зоне риска находятся представители всех социальных групп: студенты, пенсионеры, работающие граждане, инвесторы. Уровень образования или профессиональная подготовка не всегда защищают от мошеннических схем.

Злоумышленники тщательно продумывают сценарии, подстраивают общение под конкретного человека и активно используют приемы социальной инженерии.

Один из распространенных методов — создание тревожной ситуации.

Граждан просят немедленно принять решение: «срочно перевести деньги», «иначе вы упустите возможность», «нужно срочно подтвердить операцию». Из-за ощущения потери времени или так называемого «риска упущенной выгоды» человек теряет способность критически оценивать происходящее и действуют автоматически.

Другой часто используемый прием — давление на эмоции.

Мошенники играют на страхе, сочувствии или доверии. Например, сообщают о несанкционированной банковской операции, нарушении законодательства вами или вашими близкими, просят помощи для «родственника в беде» или предлагают легкий заработок. Эмоциональное состояние мешает человеку сохранять рациональность.

Для того, чтобы не стать жертвой важно:

  • сохранять бдительность,
  • не доверять незнакомцам в интернете,
  • не передавать личные данные и реквизиты карт,
  • не переходить по сомнительным ссылкам,
  • всегда проверять информацию через официальные каналы.

В случае любых сомнений необходимо прервать разговор, даже если собеседник представился официальным лицом — представителем правоохранительных органов, министерств или регулятора. Помните — никакие финансовые и правовые вопросы не решаются по телефону или через мессенджеры.

Пресс-служба АРРФР РК.

Днем ранее, 29 июля 2025 года, Министерство внутренних дел (МВД) предупредило казахстанцев о важном изменении в уголовном законодательстве, направленном на защиту персональных данных и повышение безопасности в сфере финансовых услуг. Так, новой статьей 232−1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения.