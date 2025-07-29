Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенников

Днем ранее, 29 июля 2025 года, Министерство внутренних дел (МВД) предупредило казахстанцев о важном изменении в уголовном законодательстве, направленном на защиту персональных данных и повышение безопасности в сфере финансовых услуг. Так, новой статьей 232−1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения.