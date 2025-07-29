На Южном Урале за продажу служебной информации задержан госавтоинспектор

Уточняется, что речь идет про сотрудника регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции УМВД по Озерску.
«Предварительно установлено, что он использовал служебную информационную базу данных в корыстных целях, впоследствии предоставляя “закрытые” сведения третьим лицам», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Так, в апреле текущего года полицейский воспользовался ведомственной системой и передал информацию о собственнике транспортного средства заинтересованному лицу, за что получал деньги, услуги имущественного характера.
По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.
Отмечается, что факт противоправной деятельности выявили оперативники собственной безопасности ГУ МВД во взаимодействии с УФСБ по Челябинской области.
«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.
В региональном следственном управлении добавили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресечения.