Лобовое ДТП автомобиля Ford и автобуса произошло в Столбцовском районе. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ Минской области.
По предварительным данным, в понедельник, 28 июля, примерно в 17.25 на 72 километра автодороги Р-54 «Першай — Ивенец — Несвиж» Столбцовского района 49-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Ford Gelaxy, ехал в сторону Ивенца. На закруглении дороги вправо мужчина выехал полосу встречного движения, где врезался в автобус МАЗ. За рулем транспортного средства находился 57-летний водитель.
«В результате ДТП водитель автомобиля Ford и его 53-летняя женщина-пассажир с полученными травмами госпитализированы», — уточнили в ГАИ.
Под Столбцами автомобиль Ford врезался в автобус. Фото: телеграм-канал ГАИ Минщины.
Тем временем массовое ДТП с четырьмя авто случилось на Партизанском проспекте в Минске.
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