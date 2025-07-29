Лобовое ДТП автомобиля Ford и автобуса произошло в Столбцовском районе

По предварительным данным, в понедельник, 28 июля, примерно в 17.25 на 72 километра автодороги Р-54 «Першай — Ивенец — Несвиж» Столбцовского района 49-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Ford Gelaxy, ехал в сторону Ивенца. На закруглении дороги вправо мужчина выехал полосу встречного движения, где врезался в автобус МАЗ. За рулем транспортного средства находился 57-летний водитель.