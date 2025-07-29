Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Главное

Позднее глава Сальского района Владимир Березовский сообщил о гибели еще двух человек. По его словам, двое саперов погибли при разминировании обломков одного из беспилотников в Новосальске. Он призвал жителей проявлять максимальную осторожность и не приближаться к обломкам сбитых дронов. «При обнаружении БПЛА на земле — немедленно сообщите в службу вызова экстренных служб по номеру 112. Выдержка и четкость ваших действий может спасти жизнь, здоровье вам и другим людям», — подчеркнул глава района.