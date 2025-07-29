Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Главное

В Министерстве обороны России сообщили об отражении налета БПЛА. По данным ведомства, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 74 беспилотника самолетного типа над несколькими регионами страны. 22 из них было сбито над Ростовской областью. Эпицентром атаки дронов в регионе стал город Сальск и его окрестности. Погибли три человека, серьезно пострадала железнодорожная инфраструктура.
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что атаке БПЛА подверглись несколько районов, включая Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Боковский, Тарасовский и Сальский районы. По данным главы региона, в Сальске погиб водитель автомобиля, был поврежден частный дом и загорелась железнодорожная станция. Также он сообщил о последствиях в других районах: в Каменске-Шахтинском в микрорайоне Заводской от падения обломков загорелась трава, а в Орловском была повреждена электроподстанция.
В РЖД сообщили, что при падении обломков БПЛА на станции Сальск была повреждена контактная сеть. Также были выбиты стекла в двух вагонах пассажирского поезда № 59«Новокузнецк — Кисловодск», а на путях загорелся грузовой состав. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников не было. Движение девяти поездов было временно приостановлено. Позднее в компании уточнили, что движение восстановили по временной схеме в обход поврежденного участка, но работы по ремонту контактной сети продолжаются.
РИА Новости сообщали о задержке одиннадцати поездов «Федеральной пассажирской компании».
Позднее глава Сальского района Владимир Березовский сообщил о гибели еще двух человек. По его словам, двое саперов погибли при разминировании обломков одного из беспилотников в Новосальске. Он призвал жителей проявлять максимальную осторожность и не приближаться к обломкам сбитых дронов. «При обнаружении БПЛА на земле — немедленно сообщите в службу вызова экстренных служб по номеру 112. Выдержка и четкость ваших действий может спасти жизнь, здоровье вам и другим людям», — подчеркнул глава района.