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В Казани осудили аферисток за похищение у банка трех миллионов рублей

При этом женщины использовали фальшивые документы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МК.RU Казань

Советский суд столицы республики сегодня вынес приговор трем женщинам, виновным в похищении средств у «Россельхозбанка» по фальшивым документам, сообщает ИА «Татар-информ».

Сотрудники правоохранительных органов совместно со службой безопасности «Россельхозбанка» установили, что в 2018 году три женщины — 74-летняя, 51-летняя и 57-летняя — предоставили фальшивые документы о своем финансовом положении. По ним они оформили ипотеку на три с лишним миллиона рублей в татарстанском филиале банка.

В качестве залога женщины предъявили документы на участки земли (как стало известно позже, этих участков не существовало).

Выяснилось, что из них 74-летняя женщина работала риелтором, а две ее пособницы были в свое время клиентками. Взносы по ипотеке они первое время платили, затем выплаты перестали поступать. Этим заинтересовалась служба безопасности банка.

Состоявшийся в январе 2025-го суд трех подсудимых признал виновными в мошенничестве в сфере кредитования. Одной из них было назначено два года условно, а двоим — по два года принудительных работ с удержанием в пользу государства десяти процентов зарплаты.

Осужденные составили апелляцию, потому что посчитали решение очень суровым.

Одна из них заявила, что не имела умысла похитить деньги, она, якобы, хотела только купить землю и построить дом. Подсудимая утверждала, что фиктивных документов не готовила и не знала, что в них содержится.

Верховный суд Татарстана сегодня принял решение оставить приговор без изменений. Он вступил в законную силу.