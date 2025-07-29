Пассажиры перевернувшегося на дороге в Башкирии автобуса получат до 2 млн рублей

Как сообщал «Ъ-Уфа», 27 июля, около 16:00 на 35 км дороги Малояз — Верхние Киги рядом с деревней Вакиярово опрокинулся автобус с 43 туристами, которые возвращались из Салаватского района в Ижевск после сплава. Пострадали 26 человек. Восемь пассажиров госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные на амбулаторном лечении. В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг (ч.1 ст. 238 УК РФ), расследование контролирует глава СКР Александр Бастрыкин.