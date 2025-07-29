Автомобиль и мотоцикл столкнулись на улице Большевистской в Новосибирске

Водитель грузовика Nissan Condor, мужчина 1980 г. р., при смене полосы движения вправо, напротив здания номер 22 по улице Большевистской, допустил столкновение с двигавшимся в том же направлении мотоциклом Yamaha, которым управлял молодой человек 2007 г. р., имеющий водительское удостоверение. После удара мотоциклист совершил наезд на припаркованный автомобиль Kia Rio.