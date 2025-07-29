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В Волгограде загорелась «ГАЗель» кинологов

Микроавтобусов кинологической службы загорелся сегодня, 29 июля, в Советском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось у 7-ой больницы.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что по факту инцидента с автомобилем кинологов проводится проверка. На данный момент известно, что «ГАЗель», предназначенная для перевозки служебных собак, загорелась во время движения.

— В результате инцидента служебные животные не пострадали. Возгорание было ликвидировано сотрудником — водителем с применением штатного огнетушителя до прибытия расчетов МЧС, — уточнили в Главке.

В ведомстве отметили, что автомобиль был технически исправен и перед выходом проходил предрейсовый технический контроль.

Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате короткого замыкания электропроводки.