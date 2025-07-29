«Обгорели четверо». В волгоградской ИК-9 рванул газовый баллон

Происшествие случилось утром 29 июля в исправительной колонии № 9, расположенной на севере Волгограда. Из-за хлопка газа пострадали четыре человека и, судя по сообщению регионального Следкома, серьезно. Что произошло в ИК-9, выяснял vlg.aif.ru.
«Пожарные не выезжали».
Первая информация о происшествии в девятой колонии в Тракторозаводском районе Волгограда появилась в Telegram. Сообщалось о хлопке пропанового баллона, который заключенные использовали во время проведения строительных работ. Уточнялось, что четверо из них пострадали и доставлены в больницу с ожогами различной степени.
В ГУ МЧС по Волгоградской области, куда в первую очередь бросились за комментариями журналисты, заявили: вызовов и выездов по Тракторозаводскому району нет.
«Сотрудники МЧС России 29 июля не реагировали в этом районе», — дополнила представитель ведомства Кристина Тараева.
В региональном УФСИН на звонки не отвечали. Первый комментарий предоставили в волгоградском Следкоме.
«По факту происшествия на территории исправительной колонии организована проверка. На месте происшествия работает следственно оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», — подтвердила старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник.
Представитель регионального СУ СК уточнила: взрыв случился в процессе трудовой деятельности. Во время работ в одном из хозяйственных блоков случился хлопок газового баллона, вспыхнул огонь. Ожоги действительно получили четверо. Они в медучреждении.
Следователи выясняют: кто виновен в нарушение требований охраны труда.
Прокурорская проверка.
Проверку организовала и прокуратура Волгоградской области — ее сотрудники выясняют, как соблюдались в исправительном учреждении требования уголовно-исполнительного законодательства.
«Воспламенение газа произошло в начале восьмого утра на территории одного из подсобных помещений. На место выехал начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры области Максим Челобитчиков», — уточняла представитель надзорного ведомства Оксана Черединина.
Какие меры прокурорского реагирования будут приняты, решится поздже. На контроле ведомства — ход процессуальной проверки, которую проводит следственный орган.
В УФСИН по региону позже прокомментировали: местом происшествия стало помещение для хранения строительных материалов. Холопок случился из-за утечки газа.
«Четверым осужденным, получившим ожоги, была немедленно оказана медицинская помощь еще до того, как их доставили в больницу. Состояние осужденных удовлетворительное. По данному факту проводится проверка», — заверила vlg.aif.ru руководитель пресс-службы УФСИН по Волгоградской области Диана Нурумбетова.
Трансляция из-за колючей проволоки.
Представители прокуратуры Волгоградской области навещали заключенных ИК-9 чуть больше месяца назад. Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владислав Кузнецов осмотрел помещения, в которых содержатся заключенные, проверил их материально-бытовое обеспечение, провел личный прием осужденных.
Поступили ли от них жалобы, в сообщении о проведении проверки не уточнялось. Но известно, что в 2022 году только после вмешательства надзорных органов удалось добиться, чтобы одному из осужденных, отбывающих наказание в этой колонии, предоставили протезы и новые костыли. Средствами реабилитации его обеспечили только после решения суда.
А ранее, в 2015 году, осужденные устроили видеотрансляцию из колонии, требуя лучших условий, чем те, в которых они содержатся.
В первом ролике были показаны тазики из бочки, стены в потеках и оборванный линолеум. Заключенные жаловались: они делают ремонт за свои деньги, но его уничтожают.
Возглавлявшая на то время пресс-службу регионального УФСИН Татьяна Подскребалина тогда возразила: ремонт идет как раз в это время во многих колониях. И не за счет осужденных. Но по фактам, сообщенным из-за колючей проволоки, будет проведена проверка.
Учиться и еще раз учиться.
По словам осужденного, выложившего третий ролик, после появления первого начальник учреждения Александр Лемешев пригрозил: «Вы жили плохо, станете жить еще хуже, а я так и останусь начальником».
Однако ошибся — в том же 2015 году его сменил Виталий Курсеков.
В проекте «О судах и судьях» пресс-службы судов Волгоградской области он рассказывал: ИК-9 — исправительное учреждение особого режима, здесь отбывают наказание те, кто уже имеет судимость за плечами. У осужденных есть возможность получить общее и профессиональное образование — на территории колонии имеется ПТУ, в котором они могут получить специальность и быть трудоустроенными после выхода на свободу.
Основная производственная деятельность — металло- и дерево обработка, в наличии — участок по ремонту грузового и легкового автотранспорта, изготовлению пластиковых окон.
В марте 2025-го на базе ИК-9 прошло совещание по вопросам сотрудничества коммерческих организаций с исправительными учреждениями региона. Участникам продемонстрировали швейный цех, производственные участки по изготовлению химической продукции и мебели.
В каком именно случилось происшествие, не уточняется. Возможно, подробности станут известны после проверки, которую проводит СК, vlg.aif.ru будет следить за развитием событий.