«Обгорели четверо». В волгоградской ИК-9 рванул газовый баллон

Поступили ли от них жалобы, в сообщении о проведении проверки не уточнялось. Но известно, что в 2022 году только после вмешательства надзорных органов удалось добиться, чтобы одному из осужденных, отбывающих наказание в этой колонии, предоставили протезы и новые костыли. Средствами реабилитации его обеспечили только после решения суда.