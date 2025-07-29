Появились кадры с места массового ДТП на М-4 в Ростовской области

Кадры с места массового ДТП, произошедшего на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, появились в соцсетях. Также последствия аварии сняли на камеру представители Госавтоинспекции.
Судя по съемке, машины довольно сильно пострадали после столкновения. Также видно, что опрокинувшийся большегруз снес барьерное ограждение и перегородил внушительную часть дороги.
Напомним, авария произошла прошедшей ночью на территории Аксайского района. Предварительно, «Мерседес Актрос» с полуприцепом-цистерной наехал на ограждение, опрокинулся, протаранил центральное ограждение и оказался на встречной полосе. Затем произошло столкновение с автомобилями «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста».
На месте происшествия погибли водитель большегруза, водитель «Фольксваген» и его два пассажира, в том числе несовершеннолетний. В больницу попали водитель «Пежо Боксер», водитель «Лада Веста» и его четыре пассажира, среди которых было двое несовершеннолетних.
После этого дорога была перекрыта в направлении с юга на север, к этому моменту ввели реверсивное движение. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.
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