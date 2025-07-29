Появились кадры с места массового ДТП на М-4 в Ростовской области

На месте происшествия погибли водитель большегруза, водитель «Фольксваген» и его два пассажира, в том числе несовершеннолетний. В больницу попали водитель «Пежо Боксер», водитель «Лада Веста» и его четыре пассажира, среди которых было двое несовершеннолетних.