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Суд оштрафовал водителя из Тольятти за покушение на дачу взятки в 5 тысяч рублей

Горожанин хотел подкупить госавтоинспектора, но стал фигурантом уголовного дела.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Горожанин хотел подкупить госавтоинспектора, но стал фигурантом уголовного дела. Подробнее об инциденте рассказали представители областной прокуратуры.

В июне нынешнего года полицейский остановил мужчину на «Весте» около кирпичной пятиэтажки на улице Победы, 60. На водителя составили административный протокол по факту управления авто с неисправностями.

Тот попытался откупиться. Предложил 5 тыс. рублей. Правоохранитель отказался. После этого на владельца отечественной легковушки завели уголовное дело. В итоге суд оштрафовал его за покушение на дачу взятки на 50 тыс. рублей.

Ранее писали, что экс-муниципальную служащую из Самары осудят за посредничество во взятничестве.

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