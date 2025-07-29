Уголовное дело завели на тренера по рукопашному бою после дебоша в Зеренде

«По факту неправомерных действий мужчины, допустившего публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также дать правовую оценку действиям других участников инцидента», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.