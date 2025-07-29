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Уголовное дело завели на тренера по рукопашному бою после дебоша в Зеренде

Кокшетау. 29 июля. КазТАГ — Уголовное дело возбудили в отношении тренера по рукопашному бою за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, передает КазТАГ.

Источник: Пресс-служба ДП Акмолинской области

«По факту неправомерных действий мужчины, допустившего публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также дать правовую оценку действиям других участников инцидента», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Одновременно с этим, мужчину привлекли к ответственности по трем статьям КоАП РК. Зерендинский районный суд назначил ему административный арест.

«С учетом недопустимости подобных поступков, особенно со стороны лиц, занимающихся воспитанием молодежи, департаментом полиции в рамках уголовного дела направлено представление в уполномоченные органы о лишении данного гражданина лицензии тренера по рукопашному бою», — добавили в ДП.