Уголовное дело завели на тренера по рукопашному бою после дебоша в Зеренде

«По факту неправомерных действий мужчины, допустившего публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также дать правовую оценку действиям других участников инцидента», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Одновременно с этим, мужчину привлекли к ответственности по трем статьям КоАП РК. Зерендинский районный суд назначил ему административный арест.
«С учетом недопустимости подобных поступков, особенно со стороны лиц, занимающихся воспитанием молодежи, департаментом полиции в рамках уголовного дела направлено представление в уполномоченные органы о лишении данного гражданина лицензии тренера по рукопашному бою», — добавили в ДП.